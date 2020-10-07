دولة القانون : يجب انهاء فساد المنافذ الحدودية والعراق سيجني عشرات المليارات

المستقلة /- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول، الاربعاء، الحكومة الى انهاء ملف فساد المنافذ الحدودية عبر منحها لشركات عالمية رصينة، مبينا ان العراق سيجني عشرات المليارات سنويا.

وقال مدلول في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , ان “أي شركة عالمية في حال استثمرت المنافذ ستزيد الاموال عشرة اضعاف وسنجي عشرات المليارات من الدولارات سنويا”.

واضاف ان “وزير المالية سيغير بمفاصل الوزارة كثيرا ونحن مقتنعون تماما بعدم وجود ورقة اصلاحية من قبل الحكومة”.

وتابع ان “قصة الرواتب اصبحت تطول اكثر من تشكيل الحكومة ووزير المالية اثار حفيظة الشارع عندما قال لا توجد رواتب، وبعدها تفاجأنا بأن هناك رواتب وتم إطلاقها”.

يشار إلى أن هناك جمعا برلمانيا بات يطالب باستجواب وزير المالية لمساءلته في عدة ملفات أبرزها مرتبات الموظفين والكيفية التي صرفت بها القروض المالية.(النهاية)