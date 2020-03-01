دولة القانون يؤكد عدم المشاركة في حكومة علاوي

(المستقلة)… جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تأكيده على عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الائتلاف في بيان له تلقته (المستقلة) إنه يجدد موقفه السابق بـ”عدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي ايمانا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت”.

وأضاف بالقول، “أكدنا منذ البداية موقفنا فيما اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين، فاننا سندعمه بكل قوة واذا ما تخلف عن التزاماته فاننا سنعتذر عن دعمه”.

وتابع بالقول، “من هذا المنطلق نؤكد على خطابنا الثابت في السر والعلن، بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء الأنتخابات المبكرة”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم الأحد لتمرير حكومة علاوي بعد اخفاقه في تحقيق ذلك أول أمس الخميس بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء خلافات عميقة بشأن التشكيلة الحكومية.

ويحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة الصدر وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري. (النهاية)