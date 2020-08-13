دولة القانون: قطع العلاقات وطرد السفير التركي هو الرد المناسب على الانتهاكات

المستقلة / – دعـا النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، الحكومة العراقية الى تجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية المتكررة ، عادا ان هذه التجاوزات لن تتوقف طالما ان الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا .

وطالب البعيجي ، في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، الحكومة العراقية بان تتحرك بشكل جدي وطرد السفير التركي وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ، حتى تقوم تركيا بمراجعة ماتقوم به من قصف وانتهاك لاراضينا نهائيا .

واوضح ، ” طالما الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج ، فان تركيا لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز اكثر “، مبينا ان ” هذا الامر تتحمله الحكومة العراقية لانها بقيت صامتة مكتوفة الايدي ولم تحرك ساكنا وحنثت باليمين الدستوري لحماية سماء البلد وارضة ومائه “.