دولة القانون: تقرير بلاسخارت غير منصف وقدم صورة مشوشة

(المستقلة).. اعرب ائتلاف دولة القانون عن “استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق السيدة جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك”.

وقال بيان عن الائتلاف،اليوم الخميس، أن “التقرير غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق”.

واضاف “رغم حديثه عن وقائع ومجريات الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الا ان السيدة بلاسخارت تناست ان تشير في تقريرها مواقف القوى الوطنية والحكومة التي ادانت كل أشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين وكذلك ضد الاجهزة الامنية، كما انها أغفلت المساعي الجادة من قبل جميع الأطراف نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء انتخابات مبكرة”.

وجدد الائتلاف رفضه ” لبعض” ما جاء في تقرير السيدة بلاسخارت، داعيا اياها الى “تحري الدقة في التقييم والتزام الموضوعية”.

واكد ائتلاف دولة القانون في بيانه ضرورة”حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار”.