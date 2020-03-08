دور المرأة المتغير في القرن العشرين وتأثيره على الفضاء الذي نعيشه اليوم

المستقلة … م . حنان الفلوجي / من الناحية النظرية والتطبيقية ، في العصر الحديث ، كانت فكرة الفصل المكاني بين المنزل والعمل مرتبطة بالتقسيم الجنسي التقليدي للرجال والنساء ، ودورهم في الحياة. بالعودة إلى التفكير النسائي المبكر في الهندسة المعمارية ، في المجتمعات الصناعية الغربية ، نوضح في هذا المقال حول دور المرأة المتغير في القرن العشرين وتأثيره على الفضاء الذي نعيشه اليوم.

بدأ كل شيء عندما دخلت النساء في بيئة العمل.

دولوريس هايدن في مقالتها “ما هي مدينة غير متحيزة جنسياً؟ تناولت المضاربات المتعلقة بالإسكان والتصميم الحضري والعمل الإنساني ، التي نشرت في الثمانينيات ، فكرة الموت “مكان المرأة في المنزل”. سيطر هذا المبدأ الضمني للتصميم المعماري والتخطيط الحضري على الولايات المتحدة خلال القرن الماضي. مع دخول النساء إلى القوة العاملة المدفوعة ، لم يكن لهذا المفهوم خيار سوى التكيف.

بالنسبة إلى هايدن ، وبالنسبة لجميع النساء هناك ، كان من الأهمية بمكان تطوير “نموذج جديد للمنزل والجوار والمدينة. للبدء في وصف التصميم المادي والاجتماعي والاقتصادي للتسوية البشرية التي من شأنها أن تدعم ، بدلاً من أن تقيد ، أنشطة النساء العاملات وأسرهن “. في الواقع ، لقد حان الوقت لإعادة تنظيم خبرات المنزل والعمل.

في وقت سابق ، بعد العمل طوال اليوم في مصنع أو مكتب ، في مدينة صناعية ، سيعود الرجل إلى منزله الهادئ في الضواحي ، تحتفظ به زوجته. كانت فكرة منزل الأحلام هذه “حفزًا على العمل المدفوع الأجر للذكور وحاوية للعمالة غير المدفوعة الأجر”. عندما دخلت النساء بيئة العمل ، طرحت أسئلة حول استعباد المنزل التقليدي. في ذلك الوقت ، أياً كان نوع المنزل الذي كان يمتلكه ، كان يتم تنظيمه دائمًا حول نفس المجموعة من المساحات: المطبخ ، غرفة الطعام ، غرفة المعيشة ، غرف النوم ، المرآب أو منطقة وقوف السيارات ، والتي تتطلب بشكل أساسي من شخص ما “القيام بالطهي الخاص ، التنظيف ، رعاية الأطفال ، وعادة ما يكون النقل الخاص “.

لقد حان وقت التغيير.

النساء ، بطبيعته ، كما ذكرت كارين أ. فرانك في مقالها عن “النهج النسائي للهندسة المعمارية” في عام 1989 ، يرتبطن ارتباطًا كبيرًا بين الأنشطة المختلفة والمساحات التي تدعمها. بأشكال عديدة ، يمكن أن يكون لهذا المفهوم العديد من تفسيرات التصميم مما يؤدي إلى ربط الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأماكن: المساحات المتداخلة والمترابطة ، وتقليل المسافات بين الأنشطة والمجالات العامة والخاصة ، والتواصل المكاني والبصري الأقرب ، والاستخدام المتعدد وتحويل المناطق ، والمرونة والتعقيد ، الخ

بدأ ظهور الأفكار الأولى حول المساحات المجتمعية المشتركة غير التجارية أو مرافق الرعاية النهارية المشتركة. على الرغم من إدانة القانون في المناطق السكنية التقليدية ، إلا أن النساء كن يبحثن عن السكن والتوظيف ورعاية الأطفال في وقت واحد ، في بيئة واحدة فعالة يمكنها أن توحد احتياجاتهن الثلاثة. جاء الحل الأول من الدول الاسكندنافية ، في بداية القرن العشرين ، مع إدخال مرافق الإسكان التي تسمى منازل الخدمة أو المنازل الجماعية ، والتي توفر رعاية الأطفال والطعام المطبوخ إلى جانب السكن للنساء العاملات وأسرهن. يهدف هذا الحل الموجه للتصميم إلى “استبدال” عمل المرأة “السابق الذي كان يؤديه في المنزل”.

في وقت لاحق ، في السبعينات في ألمانيا ، بدأ الإسكان العام مع خدمات الدعم في الظهور ، ودمج أنواع مختلفة من الناس في أنواع جديدة من الأسر والمجمعات السكنية. تم تطوير المنزل ذو الوالد الوحيد ، وهو مصمم لتسهيل مشاركة الطفل الرضيع ، مع وجود مركز للرعاية النهارية مفتوح لسكان الحي ومناطق لعب الأطفال المتكاملة. أصبحت إعادة تأهيل المساكن الحالية مرغوبة أكثر ، حيث تم تحويل الوحدات المفردة إلى وحدات متعددة ، ومرائب خاصة ، وغرف تحويل إلى أماكن مجتمعية.

“كانت مواجهة التقسيم التقليدي بين الفضاء العام والخاص أولوية نسوية في الثمانينات”. لقد تلاشت فكرة الخصوصية الخاصة أو العامة بشكل صارم ، ونماذج التخطيط الحضري آخذة في الانخفاض ، وتمت إعادة تنظيم الكتل. هناك حاجة إلى منطقة نشاط أكبر ، مع كل هذه المرافق الاجتماعية الجديدة والمساحات الخضراء في الهواء الطلق. ظهرت حياة المجتمع الحي الأول.

في حين أن معظم النساء العاملات لم يكن لهن مصلحة في العيش في أسر مجتمعية ، إلا أنهن بحاجة إلى خدمات مجتمعية لدعم أسرهن الخاصة. كانت الفكرة هي الحفاظ على وحدات سكنية خاصة وحدائق خاصة وإضافة هذه المساحات الجماعية الجديدة.

هذه المحاولات الأولى للتعامل مع التقسيم الجنسي والمكاني للمنازل وأماكن العمل قادت الطريق إلى إصلاحات كبيرة أخرى ، ليس فقط للنساء ، ولكن لكل من يعاني المدن. “المساكن والأحياء والمدن المصممة للنساء في المنزل تقيد النساء جسديًا واجتماعيًا واقتصاديًا” ، تقول هايدن. صحيح في ذلك الوقت ، وما زال صحيحًا حتى اليوم ، إذا كان على المهندسين المعماريين والمصممين الحضريين أن يعترفوا بجميع النساء العاملات وعائلاتهن كجزء لا يتجزأ من التخطيط والتصميم ، كيف ستبدو أحياءنا ومنازلنا ومدننا؟

“نحن نبني ما نعرفه ، وتتأثر هذه الإنشاءات بعمق بتجاربنا المبكرة وطبيعة علاقتنا الأساسية بالعالم” ، كما تقول كارين إيه فرانك. في الواقع ، تتمتع النساء بتجارب مختلفة ، وربما حان الوقت للسماح لهم بإنشاء بيئة مبنية