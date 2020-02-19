دوري أبطال أوروبا.. أتالانتا يسحق فالنسيا.. وتوتنهام يسقط أمام لايبزيج

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق أتالانتا الإيطالي فوزا عريضا على ضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة 4-1، فيما فاز لايبزيج الألماني على مضيفه توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل رباعية أتالانتا كل من هانز هاتيبور في الدقيقة 16، وجوسيب إيليشيش في الدقيقة 42، وريمو فريلير في الدقيقة 57، وهانز هاتيبور في الدقيقة 63.

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في المقابل سجل دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 66.

وفي مباراة توتنهام ولايبزيج، أحرز تيمو فيرنر الهدف الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراتي العودة لهذين اللقاءين يوم 10 مارس/أذار المقبل.