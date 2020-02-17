دوري أبطال آسيا.. الوحدة والأهلي يشعلان الصراع على قمة المجموعة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اقتسم فريقا أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، بعد فوزهما في اليوم الأول من مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

الوحدة حقق فوزا صعبا على مضيفه الشرطة العراقي بهدف دون رد، فيما فاز الأهلي بنتيجة 2-1 على ضيفه استقلال الإيراني.

وسجل بول خوسيه موبوكو هدف الوحدة في الدقيقة 88 من مواجهة الشرطة، فيما تكفل سلمان المؤشر بإحراز ثنائية أهلي جدة في الدقيقتين 17 و29.

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وارتقى الأهلي لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الوحدة في المركز الثاني، فيما يتذيل الشرطة الترتيب بنقطة وحيدة.

وكان الأهلي والوحدة قد تعادلا بهدف لهدف في الجولة الأولى، على ملعب الفريق السعودي.

وفي إطار الجولة ذاتها بالمجموعة الثانية، فاز الهلال السعودي على مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسجل بافيتيمبي جوميز ثنائية الهلال في الدقيقتين 36 و72، فيما أحرز يوسف جابر هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 24.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، متأخرا بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي متصدر الترتيب، فيما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث بلا نقاط، متقدما بفارق الأهداف على شاهر خودرو الإيراني.