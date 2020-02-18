دوري أبطال آسيا.. السد الرابح الأكبر في ختام الجولة الثانية

دوري أبطال آسيا.. السد الرابح الأكبر في ختام الجولة الثانية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أقيمت مساء الثلاثاء 4 مباريات في اليوم الثاني من الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، كانت الفرق العربية طرفا فيها.

المجموعة الرابعة:

السد القطري كان الرابح الأكبر في المباريات الـ4، بفوزه 3-0 على ضيفه سباهان الإيراني، حيث سجل له طريق أكرم عفيف وحسن الهيدوس (هدفين).

النصر السعودي فاز على مضيفه العين الإماراتي في المجموعة ذاتها بنتيجة 2-1، حيث سجل مختار علي وعبد الرزاق حمد الله ثنائية «العالمي»، فيما أحرز عمر ياسين هدف أصحاب الأرض.

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بهذا رفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن النصر في الوصافة، فيما تذيل العين ترتيب المجموعة بلا نقاط.

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المجموعة الثالثة:

وفاز التعاون السعودي على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة 2-0، وسجل له محمد السهلاوي وعبد المجيد السواط، فيما تعادل الشارقة الإماراتي 2-2 مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني، وسجل محمد خلفان وريان مينديز ثنائية «الملك».

وبهذا يتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه الدحيل بـ3 نقاط، فيما يقبع الشارقة في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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