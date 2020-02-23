(المستقلة)..اعلن مدير عام دائرة الدراسات و البحوث في هيئة الاثار والتراث قاسم طاهر السوداني عن إقامة دورة لصناعة الألواح و الدمى الطينية في العراق القديم يوم الثلاثاء المقبل ٢٠٢٠/٢/٢٥ للمحاضرة هدى مجيد مديرة قسم المتاحف في دائرة المتاحف العامة وعلى قاعة دوني جورج.

و قال السوداني في تصريح صحفي اليوم أن الدورة تهدف إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الألواح و الدمى في عقائد الناس الدينية و حاجة الانسان و رغبته إلى حماية الأمن الذي توفره هذه الألواح بوصفها تعويذه شخصية فضلا عن تطوير مهارات الموظفين .

و قال أن الدورة تتضمن العديد من المحاور منها صناعة الألواح و الدمى في بلاد الرافدين و محور عجينة الطين مقترنة بطبيعة التربة المتوفرة و الأساليب المستخدمة في الصناعة و صناعة الدمى المجوفة و عملية صنع القالب و استخدام الآلات و الادوات و التقنيات الأخرى مثل الطلاء بمادة الطين و التلوين و المحور الاخير هو الفخر و الشوي .

و أشار السوداني إلى أن الدائرة مستمرة في عملها في إقامة الدورات و الندوات و الورش لتطوير مهارات و قدرات العاملين في حقل الآثار و التراث .