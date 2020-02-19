دورة في كربلاء عن إستخدام جهاز جنتر  لإنتاج ملكات نحل العسل

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. اختتمت في شعبة الحشرات النافعة التابعة لمديرية زراعة كربلاء، اليوم الاربعاء، الدورة التدريبية للنحالين حول إنتاج ملكات نحل العسل والغذاء الملكي باستخدام جهاز (جنتر) الألماني.

وقال رئيس جمعية نحالي كربلاء التخصصية علي عبد الرسول المستوفي في تصريح لــــ ( المستقلة) ان الدورة اقيمت بالتعاون مع الجمعية التي تعنى بتربية النحل وتطويره.

وذكر إن “الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام ابتدأت في اليومين الأول والثاني بالجانب النظري على قاعة المركز الإرشادي التدريبي الزراعي، فيما تم تخصيص اليوم الأخير للجانب العملي والعمل الميداني والتطبيقي على الجهاز، في منحل الهندية 30 كم شرق كربلاء “.

وأضاف “تطرقنا اثناء الدورة إلى كيفية تربية ملكات نحل العسل وإنتاجها من الغذاء الملكي عن طريق جهاز (جنتر) الألماني”،

واوضح إن “هذا الجهاز “يغني النحال ويختصر له الوقت والمجهود لإنتاج ملكات منتخبة وذات نوعية جيدة “.