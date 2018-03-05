دواي یبحث مع الموسيقار نصير شمة و منظمة اليونسكو انتاج فلم وثائقي عن ميسان

محافظ ميسان علي دواي في مكتبه بديوان المحافظة مع الموسيقار العالمي نصير شمة وسفير منظمة اليونسكو للنوايا الحسنة والسلام .انتاج فیلما وثائقیا عن اهوار المحافظة.

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. بحث محافظ ميسان علي دواي في مكتبه بديوان المحافظة مع الموسيقار العالمي نصير شمة وسفير منظمة اليونسكو للنوايا الحسنة والسلام .انتاج فیلما وثائقیا عن اهوار المحافظة.

وقال دواي عقب اللقاء ناقشنا مع الضيوف عدة مواضيع منها ابراز معالم الاهوار ونقل الصورة الايجابية عنها وترويجها الى دول العالم .خاصة واننا نطمح بان تكون ميسان مدينة جاذبة للاستثمار

واضاف كما ناقشنا موضوع عمل فلم وثائقي عن اهوار محافظة ميسان .وتاريخها وحضارتها، منوها الى اهمية ودور الشخصيات الوطنية في المساهمة الفاعلة والغنية بتحريك ونقل المنجز الوطني الى العالم والمشاركة في دعم مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح في ملفات مهمة ومتعددة وفي مقدمتها ممتلك اﻻهوار وما يرتبط به من تاريخ وحضارة عراقية أصيلة .