دواي يفتتح مدرسة نموذجية جديدة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم السبت مشروع بناء مدرسة ابتدائية نموذجية في منطقة حي الغدير 2 بمركز المحافظة.

وقال دواي اثناء الافتتاح ان المدرسة النموذجية سعة (18) صف بثلاث طوابق مع التأثيث ،مشيرا إلى أنها تأتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان.

وتتكون المدرسة من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة ومختبرات وقاعة متعددة الإغراض ومجاميع صحية وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وأجهزة حاسبات ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

وأوضح دواي ان المحافظة رغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة تمكنت من افتتاح (37) مدرسة نموذجية وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

وأكد إن إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وخصوصاً الأبنية المدرسية وتهيئة كافة مستلزمات ومتطلبات نجاح العملية التربوية في المحافظة.

ووجه تربية ميسان بتعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة في العام الدراسي القادم .

ووعد بانة سيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة ، مبينا انه تم هذا العام إعلان (34) مشروعا منها (22) مدرسة في عموم المحافظة.

وحث دواي مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .

وجدد مطالبته وزارة التربية بالإسراع في انجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر للمال العام..