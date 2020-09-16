دواي يضع امام الكاظمي 3ملفات مهمة تخص ميسان

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..كشف مصدر مقرب من مكتب محافظ ميسان علي دواي عن قيام المحافظ بعرض ثلاث ملفات مهمة اثناء استقباله رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

وقال المصدر أن الملف الأول يتعلق بالمشاريع الوزارية المتلكئة ومنها ( مشروع ماء ميسان الموحد، ومشروع نفق ومجسر الكرامة، ومشروع المستشفى التركي، ومشروع مطار ميسان، ومشروع شارع البتيرة )

وأضاف اما الملف الثاني الذي قدمه دواي فيتعلق بتوفير فرص عمل لابناء المحافظة والخريجين

وأشار الى أن الملف الثالث يتضمن بسط الامن في المحافظة من خلال استراتيجية امنية مشتركة.

وذكر المصدر ان الكاظمي قد وعد بالنظر بجدية بهذه المفات الثلاثة المهمة، مؤكدا أن ميسان تستحق بذل اقصى الجهود الاستثنائية لخدمة أبنائها.