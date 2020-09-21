دواي يدعو الى تنفيذ مطالب ميسان واستحقاقها من الموازنة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. طالب محافظ ميسان علي دواي بتنفيذ مطالب المحافظة واستحقاقها من موازنة الدولة ومنها معالجة مشاريع الوزارات المتلكئة وموضوع المحاضرين والمتطوعين والعقود وتوفير فرص عمل للخريجين من أبناء المحافظة من خلال تشجيع الاستثمار وموضوع البنى التحتية للمدينة الصناعية.

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي أشار لدى حضوره اجتماع اللجنة المالية النيابية ،ولقائه عددا من رؤساء اللجان في مجلس النواب الى مطالبته بإعادة تخصيص المتبقي من تخصيصات البترو دولار لسنة ٢٠١٩ غير الممول من قبل وزارة المالية

كما دعا الى تمويل مشاريع خطة عام ٢٠١٩ لغرض المباشرة بها من اجل تقديم الخدمات للمواطنين

ونقل البيان عن دواي مطالبته بتخصيص نسبة ٥٠٪ من واردات منفذ الشيب الحدودي وتمويل المشاريع منها للمباشرة بتنفيذها وبضمنها تأهيل واعمار المنفذ وموضوع قانون المرور رقم ٤٠ ومصفى ميسان الاستثماري ١٥٠ الف برميل يومياً

واضاف كما طالب أيضا بمشاريع على القروض ومنها محطة توليد كهرباء ١٠٠٠ ميغاواط وتخصيص موازنة تشغيلية لدوائر الماء والمجاري وبضمنها رواتب الاجور اليومية، مشددا على ضرورة تخويل المحافظة إجراء المناقلة بين ابواب الموازنة لتغطية احتياجات الدوائر الخدمية وحل موضوع إعادة الصلاحيات (التربية والصحة) وموضوع تطهير الانهر والقنوات واستصلاح الاراضي الزراعية واطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لاعوام (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) من أجل تعيين الخريجين من أبناء المحافظة

ونوه الى ضرورة استحداث مديرية عامة للبلديات وفتح حساب الواردات المحلية ومطالبات اخرى.