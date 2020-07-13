دواي : الوزارة اقرضت  شركة كهرباء الجنوب ١٥مليار دينار لدعم الرواتب 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، عن اقراض وزارة الكهرباء مديرية توزيع كهرباء الجنوب بمبلغ ١٥ مليار دينار

وأشار إلى أنه اتصل بمحافظ البصرة، و مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، و مدير عام نقل الطاقة في الجنوب وأكدوا له بأنه تم اقراض وزارة الكهرباء بمبلغ (١٥) مليار دينار ستخصص كرواتب لموظفي العقود في جميع دوائر كهرباء المنطقة الجنوبية ومن ضمنها عقود كهرباء محافظة ميسان ( الانتاج والنقل والتوزيع ) .