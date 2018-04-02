دواين جونسون يكشف عن معاناته من الامراض العقلية

(المستقلة)..تحدث النجم العالمي “دواين جونسون” بكل صراحة عن معركته السرية وصراعاته الداخلية مع الأمراض العقلية بعد معاناته من الاكتئاب على مدى عقود.

خلال لقاء له مع موقع “اكسبريس”، اعترف “دواين جونسون” (45 عامًا) عن النوبات التي مر بها من المزاج السيء منذ مرحلة طفولته التي عاشها في فقر، في حين أصعب ما واجهه محاولة والدته “آتا الانتحار حينما كان بعمر الـ15 فحسب.

وحول مجريات قصة انتحار والدته بعد خلافات عميقة مع والده، كشف “جونسون” أن والدته قررت خسران حياتها تحت عجلات السيارة، يقول: “خرَجَت من السيارة على الطريق السريع رقم 65 في ناشفيل وشقَّت طريقها أمام الحركة المرورية.”

وتابع: “كانت الحفارات الكبيرة والسيارات تجرف الطريق، أمسكت بها وسحبت ظهرها وألقيتها على الطريق المغطى بالحصى”.

يعترف دواين أن أمه لا تتذكر محاولة انتحارها على الإطلاق، يقول: “من الأفضل أنها لا تتذكر هذا.”

وأوضح النجم الشهير أن كلاهما تعافا، لكنهما يحاولان قدر الإمكان صبَّ اهتمامهما على الأشخاص المكلولين والذين يحتاجون أن يشعروا أنهم ليسوا وحيدين.

وبحسب موقع “ذا صن”، تواصل المصارع السابق ، الذي هو الآن واحد من أعلى نجوم هوليوود أجرًا في العالم ، مع المذيعة البريطانية “دافينا ماكول” عبر موقع “تويتر” بعد انفصالها عن زوجها “ماثيو روبنسون” بعد 17 على زواجهما، ففي حديثها كشفت أنها تراسل النجم موضحةً أنه بالتأكيد مشغول لكنها تتطمح للقائه، وقال: ” دافينا تبدو وكأن لديها الكثير من الطاقة الإيجابية لكي تقول تلك الكلمات الجميلة عن الآخرين، وهذه علامة كبيرة على ثقتها الكبيرة بنفسها”.

وأضاف: “إنها تمر بوقت عصيب في الوقت الراهن، لذلك نصيحتي لها هو أن تتمالك نفسها وتستمر في الحياة”، ويرى “دوين جونسون” أنها إذا ما رغبت في الحديث ، فلا حرج من أن تبوح بما في داخلها، أفضل من أن تتألم في صمت.

وفي الوقت الحال، ينتظر “دواين” ابنته الثانية من صديقة “لورين هاشيان”.