دواين جونسون الأكثر متابعة على إنستغرام في أمريكا بـ 200 مليون متابع

المستقلة/ منى شعلان/ احتفل الممثل والمصارع الأمريكي الشهير دواين جونسون الشهير بلقب “ذا روك” ، بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إلى 200 مليون متابع، ليصبح بهذا الرقم أول رجل أمريكي يصل إلى هذا العدد من المتابعين ، فى أمريكا فقط،وليس في العالم.

وكتب ذا روك عبر حسابه على انستغرام ، قائلاً: “رسميًا الرجل الأكثر متابعة في أمريكا… أحبكم يا رفاق وشكرا لكم!.. دعونا نواصل البناء ونبذل قصارى جهدنا”.

وأضاف : “شكراً لكم ، على إعطائي مساحة لقول الحقيقة.. سأبذل قصارى جهدي دائماً لقول الحقيقة بكرامة واحترام وتعاطف وامتنان.. هذا هو الدرس الذي تعلمته… ونتيجة لقول الحقيقة، فقد تم إخباري للتو، لقد تخطيت وتجاوزت 200 مليون متابع وأكثر من 300 مليون متابع عبر جميع المنصات الإجتماعية.

واحتفل ذا روك الممثل البالغ من العمر 48 عامًا بهذا الإنجاز مؤخرا بعد أيام فقط من تقديمه أول تأييد رئاسي له على الإطلاق للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته السناتور كامالا هاريس.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عالمية أن دواين جونسون عاد لتصوير فيلمه الجديد ” Red Notice “، وذلك بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد.