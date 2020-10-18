دواعش الفن ! ابنة الفنانة فيروز تتوحش في الدفاع عن الأرث الفني لوالدتها

دواعش الفن ! ابنة الفنانة فيروز تتوحش في الدفاع عن الأرث الفني لوالدتها

المستقلة/- قررت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، رفع دعاوي قضائية ضد شركتي “وتري” و”موديسا”، بسبب استغلالهما حقوق أعمالها الفنية وفقاً لما أورد موقع الوطن.

وصرحت ريما الرحباني ابنة فيروز ومديرة أعمالها، في بيان، أن ما يحدث عبارة عن قرصنة وغير قانوني ولا يدر أي حقوق مادية لصاحبها الأصلي.

وأضافت ريما إ أن ما حدث عبارة عن خطوة عدوانية جهنمية تحت إطار “دواعش الفن” مشددة على ذلك قائلة “سوف نتصدَّى له بكل الوسائل، القانونيّة وغيرها”.