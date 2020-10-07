دواء فعال لكورونا” اسهم بخروج ترامب من العزل خلال 3 ايام فقط”

المستقلة …. اعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق انه تعرض للإصابة بفيروس كورونا او ما يعرف بكوفيد 19 وهو ما جعله يتخذ مجموعة من التدابير الصحية لمحاربة الفيروس والعودة إلى حياته الطبيعية بأسرع وقت، لكن السؤال هو ما الذي تناوله دونالد ترامب وتعافى خلال 3 ايام فقط.

من بين وسائل العلاج التي تلقاها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتغلب على مرض كوفيد-19، معدن الزنك، الذي ساعده على التغلب على المرض، كما أن معدن الزنك يتوفر بالأطعمة والفواكه ويمكن الحصول عليه على شكل مكملات غذائية.

حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يبين الأهمية البالغة لهذا المعدن لبقاء مرضى كوفيد-19 على قيد الحياة ومساعدتهم على التغلب عليه ومقاومته بشكل افضل واقوى.

فيما نشر باحثون من إسبانيا في دراسة في الشهر الماضي، إن مرضى كوفيد-19 الذين ماتوا في المستشفيات، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، كان متوسط مستويات الزنك لديهم 43 مايكروغرام لكل ديسيلتر. أما من استطاعوا البقاء على قيد الحياة، فكان المتوسط هو 63.

يذكر أن معدن الزنك يتواجد في البروكلي و السبانغ والثوم بنسب عالية وكذلك يوجد على شكل كبسول متوفر في الصيدليات يمكن استخدامه بشكل يومي.