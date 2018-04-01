دنيا بطمة تتعرض للضرب والسرقة

(المستقلة)..تعرضت المطربة المغربية دنيا بطمة للضرب والسرقة عند خروجها من منزلها.

وفِي التفاصيل، نقل موقع (الجرس) عن مصادر، أن دنيا بطمة تعرضت للضرب على يد مجموعة من الأشخاص عند خروجها من منزلها. مبينة ان هؤلاء الذين اعتدوا عليها لم يكتفوا بضربها بل سرقوا أيضاً جميع أموالها ومجوهراتها التي كانت معها.

وبعد ذهابها إلى المستشفى، بينت الفحوصات الطبية أن لديها كدمات في أماكن متفرقة بجسدها إضافة إلى جروح بوجهها.

ولَم توضح عائلتها تطورات التحقيقات في واقعة الإعتداء عليها حتى الآن. رغم أن بعض الشهود همسوا أنها كانت تصرخ باسم امرأة وتقول للمعتدين: “هل هي من أرسلتكم؟”

والتحقيقات سارية.

المصدر: الجرس