دلائل تتهم برنامج رامز جلال بالفبركة

أثار برنامج “رامز مجنون رسمى” الذى يقدمه الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع خاصة حول حقيقة المقلب الذى يتعرض له الضيف إلا أن هناك بعض الدلائل التى تؤكد فبركة البرنامج.

ولعل من أبرز هذه الدلائل التي رصدها الجمهور، ونشرتها “صدى البلد” استخدام الفنانة غادة عادل لحذاء مقاوم للماء خاصة ان رامز يستخدم الماء فى برنامجه فضلا عن ظهورها بملابس كاجول وهو امر لم تعتاد عليه غادة عادل فى ظهورها ببرامج حوارية وهو الطعم الذى يصطاد به رامز جلال ضحاياه.

والدليل الثانى ملابس ياسمين صبري والتي لفتت أنظار مشاهدي البرنامج.

وارتدت ياسمين صبري بنطلون وتي شيرت بسيطا، دون وضع الكثير من المساحيق التجميلية، ولا فورمة شعر مميزة، ما يشير إلى معرفتها مسبقا بنوعية البرنامج الذي تظهر فيه، وأنها في برنامج مقالب، وليس برنامجا حواريا على “كرسي الاعتراف” كما تم الاتفاق معها.

المعروف أن ياسمين صبري لا تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج “مع منى الشاذلي”، و”صاحبة السعادة” وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث اليوم من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة.

ويستغل رامز جلال في برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي” حضور الفنان لصب الشتائم عليه، ويقوم بعد ظهوره من دون أقنعته المعتادة في كل عام بتعذيب ضيوفه ممارساً عليهم شكل من أشكال السّادية، والضيف مكبل على كرسي الاعتراف الذي يقلب رأساً على عقب ويدور بشكل جنوني.

ويحاول جلال خلال برنامجه بتهديد ضيوفه بعدة أنواع من العنف الذي سيمارسه عليهم إذا لم يرضخ له ويردد ما يقول “رامز نجم اليوتيوب”، وعندما ينزل الضيف من على الكرسي يقع في المياه أثناء خروجه من الاستوديو.

و قدم بعض المحامين المصريين بلاغات ضد رامز جلال، داعين لتوقيفه عن الشاشة مثل المحامي المصري عمرو عبد السلام الذي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، متهماً النجم المصري بالتحريض على العنف بشكل واضح من خلال المقالب التي ينفذها في ضيوفه.