دكتورة هالة زايد تستقبل وزير صحة فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الصحة تستقبل وزيرة صحة فلسطين لدعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة

وزيرة الصحة: مصر تدعم توفير احتياجات دولة فلسطين من المستحضرات الدوائية الطارئة

وزيرة الصحة: استقبال أطباء دولة فلسطين للتدريب في الزمالة المصرية

“وزيرة صحة فلسطين” تبدي رغبتها في نقل تجربة مصر في مجال الرعاية الصحية

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة بدولة فلسطين، لبحث سبل دعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ودكتور حسام طوقان المستشار الطبي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وفى بداية اللقاء قدمت وزيرة صحة فلسطين الشكر للدكتورة هالة زايد على حسن استقبال حالات المرضى الفلسطينين داخل المستشفيات المصرية، موضحة أنهم يفضلون العلاج في مصر لما يتلقونه من خدمة طبية جيدة وحسن استقبال ومعاملة مساوية مثل المصريين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد بتيسير إجراءات لجنة تحويل المرضى الفلسطينين وجعلها إلكترونية “مميكنة” لسهولة تلقي العلاج، حيث يتم مناظرة فحوصات المريض الكترونيًا بعد وصول المريض إلي مصر وذلك لسرعة تلقي العلاج، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المريض الفلسطيني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة وجهت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدرة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” بتوفير احتياجات دولة فلسطين كافة، من “مصل الحيّات” “لدغات الثعبان” بصفة سنوية.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة والسكان دعت نظيرتها الفلسطينية إلي جولة بشركة “أكديما” للصناعات الدوائية اليوم، حيث تستقبلها دكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة هي والوفد المرافق لها، وذلك للتعرف على الشركة، كما وجهت بتوفير كافة احتياجات دولة فلسطين من مستحضرات دوائية طارئة.

وأشار مجاهد إلي أن اللقاء تطرق إلي استقبال أطباء دولة فلسطين للتدريب في الزمالة المصرية حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان فى هذا الشأن، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية لتنسيق ذلك الأمر وإدراج عدد من الأطباء الفلسطينيين، على أن يتم معاملتهم مثل الأطباء المصريين تمامًا.

وأضاف أن وزيرة صحة فلسطين أبدت إعجابها بالتجربة المصرية في مجال الرعاية الصحية، حيث أبدت رغبتها في التعرف على الهيكل التنظيمي ونظام الرعاية الصحية المصدق عالميًا الذي تتبعه مصر في تلك الفترة وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وما تشمله من تطبيق نظام طب الأسرة، ونظام الإحالة والرعاية الأساسية، كما اتفقت على القيام بجولة ببورسعيد في وقت لاحق للتعرف على المنظومة الجديدة والاطلاع عليها، لسعيها إلي نقل التجربة وتطبيقها في دولة فلسطين.

وفي نهاية اللقاء دعت وزيرة صحة فلسطين الدكتورة هالة زايد لزيارة القدس الشريف والقيام بجولة في المستشفيات بدولة فلسطين، كما أهدتها “شالًا” ومنحوتة يدوية بأيادي سيدات فلسطين.