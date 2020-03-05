دفن قتيل منزل نانسي عجرم

المستقلة /نشرت المحامية السورية رهاب بيطار وكيلة عائلة القتيل السوري محمد الموسى الذي قضى في فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعد مشاجرة مع زوجها، تعليقاً عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة موكلها، السورى محمد الموسى والذي يدخل قبره لأول مرة بعد إجراءات شهادة الوفاة التي استمرّت لمدّة طويلة.

ويأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثارتها المحامية بيطار مؤخرا، بسبب آخر منشور لها عبر حسابها كتبت فيه: “الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيداني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة”.

وأشارت لتعرضها للتهديد لاسيما بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية محمد حسن الموسى، قتيل فيلا ​نانسي عجرم​، الذي أثبت أن هناك طرفا ثانيا في القضية.

وكشفت الملامح الأولى لتقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية الموسى، أنه قتل بسلاحين مختلفين، نظرا لوجود طلقة مفككة في جسده، أي وجود طرف ثان في القضية، علاوة على وجود طلقات وشم، وهي لا تظهر إلا في حالة إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، وهو ما يشير إلى أن القتل حدث عمدًا.