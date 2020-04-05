دفن سياسي أفريقي مع سيارته

المستقلة /تمنى عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جمهورية جنوب أفريقيا، تزكيدي بيتسو، البالغ من العمر 72 عامًا، أن يدفن أثناء قيادته سيارته المفضلة؛ ولهذا الغرض، قبل عامين، اشترى السياسي سيارة “مرسيدس-بنز E500”.

اشترى السياسي قبل عامين سيارة “مرسيدس-بنز E500” لهذا الغرض، بحسب ما نقلته “سندياتا بوست”.

وحققت عائلة بيتسو رغبته الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي. وتم وضعه خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس في بدلة بيضاء كريمية، وتم تثبيته بحزام أمان وثم دفنه. وفقا للأقارب، كان بيتسو من أشد المعجبين بالسيارات الألمانية وأخبر منذ فترة طويلة الجميع أنه يريد أن يدفن بهذه الطريقة.

ووقعت حادثة مماثلة في عام 2018 في مدينة باودينغ بمقاطعة خبي، الصين. حيث تم دفن أحد السكان المحليين، مع سيارته “هيونداي سوناتا سيدان” ووُضعت برافعة في صندوق خرساني محفور في الأرض.