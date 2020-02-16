دعوى قضائية وهاشتاج مقاطعة أعماله.. الأزمات تلاحق محمد رمضان

(المستقلة) – منى شعلان/ ترددت شائعات قوية خلال الساعات الماضية ، تفيد بإلغاء الفقرة الفنية للفنان المصري محمد رمضان ، التي كان من المقرر أن يُحييها على هامش مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك في الإمارات ، يوم 20 فبراير القادم.

ومن جانبه قام محمد رمضان بحذف الصورة التي تحمل بوستر إحيائه لحفل سوبر الأهلي والزمالك بإستاد محمد بن زايد، والذي نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق عليها قائلا: “بإذن الله معادنا يوم 20 فبراير في أبو ظبي ستاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. ثقة في الله أقوى سوبر”.

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ولكن لا يوجد أى تصريح رسمي من اتحاد الكرة المصرى أو المسئولين عن تنظيم الحفل حتي الآن حول مشاركه الفنان المصري من عدمها.

وكان تصدر خلال الأيام القليلة الماضية هاشتاج “قاطعوا محمد رمضان” جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في وقفه عن العمل مدي الحياة.

ومن جانبه قام الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بإقامة دعوى قضائية ضد محمد رمضان تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورته ومكانته الاجتماعية.

وجاء في فحوى الدعوى أن محمد رمضان استغل الطيار من أجل الترويج عن نفسه، بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له باسم “مش بتفتش في المطار”، مستخدماً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وأشارت الدعوى القضائية ضد محمد رمضان أن فعلته تعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري.