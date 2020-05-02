دعوى قضائية ضد أبطال مسلسل محمد رمضان

تقدم المحامي المصري حسن سالم، ببلاغ للنائب العام في مصر ضد الفنان محمد رمضان بسبب مشهد في مسلسله “البرنس”، الذي يعرض في دراما رمضان الجاري، ظهر فيه وهو يقدم رشوة لأحد المحامين الأمر الذي اعتبر “إساءة لمهنة المحاماة والتشهير بها”.

واتهم البلاغ، الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، ومخرج العمل محمد سامي بـ”إهانة وإساءة مهنة المحامين، بسبب اشتراكهم في مشهد جاء مضمونه أن الممثل أحمد زاهر وجه حديثه لممثل يؤدي دور محامي قائلًا له: أنت وشك فقر عليا”.

وجاء في البلاغ المقدم أن “المسلسل تعمد توجيه الإهانات للفئات والمهن المحترمة دون مراعاة لأي أُصول أو قواعد أو قوانين، وحيث أن الدستور المصري في المادة 198 قد نص على أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون”.