دعوة مخاتير الاحياء السكنية في كربلاء لإحصاء العوائل الفقيرة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال رئيس غرفة تجارة كربلاء نيبل الانباري ، مساء الثلاثاء، إن “الغرفة وبالتعاون مع الحكومة المحلية دعت مخاتير الاحياء السكنية في المحافظة لإحصاء العوائل الفقيرة لتوزيع السلات الغذائية “.

وأوضح الانباري في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “غرفة التجارة وخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا برئاسة نصيف الخطابي والتجار والميسورين قرروا في اجتماع لهم اتباع ألية جديدة لتوزيع السلات الغذائية على الفقراء “.

واشار الى ” دعوة المخاتير في الاحياء السكنية لمعرفة اعداد العوائل الفقيرة فعليا في كل حي لغرض ايصال المساعدات الغذائية ، مع ختم البطاقة التموينية كي لا يتكرر التوزيع لنفس العوائل وشمول اعداد كبيرة اخرى “.