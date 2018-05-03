دعوة للنهوض بالاقتصاد عبر شراكة القطاعين العام والخاص

(المستقلة)..اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني اهمية الشراكة مع القطاع الخاص التي بأمكانها النهوض بالنشاطات الاقتصادية.

وقال السوداني في حديث صحفي بعيدا عن شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لايمكن ان ننهض باي قطاع اقتصادي، مؤكدا ان البلد فيه فرص للمشاريع استراتيجية كمشروع البتروكيمياويات.

واشار على هامش ندوة متخصصة الى ان “واقع الصناعات التحويلية يعاني تراجع منذ عقود رغم توفر مقومات نهوضها، لاسيما انه كان رائدا في المنطقة ويصدر الى ايران والمملكة العربية السعودية، لافتا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي حاليا يشكل انتاجها نحو 12 بالمئة من الانتاج العالمي وايران ايرادتها من البتروكيمياويات فقط 17 مليار دولار سنويا، فيما نحن لانزال في مصنع وحيد تبلغ طاقته 250 ألف طن وهو غير مؤهل للعمل حاليا“.

من جانبه بين المختص بالشان الاقتصادي احمد العطار ان “العراق وفي ميدانه الصناعي على وجه الخصوص يملك خبرات في كثر من مفاصله ويمكن ياسثمارها لخدمة تفعيل الانتاج الوطني بعد تاهيلها بالشكل اللازم محليا ودوليا، عبر التنسيق مع مراكز تطوير الموارد البشرية والعمل على اقامة دورات تدريبية وفق برنامج سنوي يستهدف اعداد من المختصين لاطلاعهم على اهم التكنلوجيا الصناعية واليات ادارتها، وبذلك يمكن ان ننهض بالقطاع الصناعي المحلي بجميع مفاصله”.

السوق المحلي

ونبه العطار الى ان الجهد الصناعي العالمي المختصص ينظر الى العراق بخصوصية، حيث توجد في البلد فرص عمل واعدة يكملها وجود السوق المحلي الذي يمكنه ان يستوعب كمات كبيرة من الانتاج، كما يمكن جعل العراق مركز صناعي واعد مستفيدا من موقعه الجغرافي.

واكد العطار ان الشركة حققت نتائج طيبة حيث تعد تجربة صناعة السيارات في الاسكندرية مثال حي اثبت نجاح الصناعة المحلية ويحتاج الى تطوير مفاصله ليكون مؤثر اكثر في الاسواق المحلية والاقليمية.

وعاد وزير الصناعة لينبه الى ان البلد لديه من الفرص والمجالات ما يجعلة يعالج مشاكله، مع ضرورة العمل والبحث بجدية لمعالجة المشاكل التي تواجهه ووضعه على السكة الصحيحة، بعد ان باتت مشاكله الاقتصادية بأمس الحاجة الى ادارة فاعلة تتجاوز الاطر التقليدية في ادارة جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، من خلال الاسهام في تغيير شكل الاقتصاد الوطني ونقله الى حال افضل يتناسب ومقدراته الطبيعية والبشرية.