دعوة الصحفيين لمقاطعة البرلمان بعد فرضه زي موحد عليهم

(المستقلة)..دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان على خلفية ما وصفه بـ”الإجراءات العبثية غير المسبوقة” التي إتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني عضو لجنة التربية السابق.

وقال المرصد في بيان ان سيريني الزم الصحفيين بإرتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، و”تكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لايلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان”.

واثنى المرصد العراقي للحريات الصحفية على موقف الدائرة الإعلامية في المجلس التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره “المجحف والعبثي والغريب”، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية الى مكان خارج المجلس.

وطالب المرصد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته بإحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون.

وأكد إن “التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وامنية تحول الى نوع من العبث لايمكن القبول به مطلقا”،داعيا الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة.