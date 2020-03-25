دعوة أهالي كربلاء الى التطوع لإسناد القطاع الصحي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، الاهالي وكل من يرى في نفسه المؤهلات العلمية والعملية من سكنة المحافظة حصرا للتطوع لإسناد القطاع لمكافحة فايروس كورونا “.

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، انطلاقا ” من فتوى المرجعية الدينية العليا مؤخراً ، والتي دعت فيها الى مساندة الجهات المعنية بالتصدي لمواجهة فايروس كورونا المستجد ، حيث كانت الدعوة موجهة الى جميع المؤهلين لأداء المهام الصحية للقيام بواجبها الديني والأخلاقي ، ولا عذر في التخلف عن ذلك “.

واشار الى إن ” الدعوة جاءت لكل من يرى في نفسه المؤهلات العلمية والعملية من العناوين التالية ومن كلا الجنسين ومن سكنة المحافظة حصرا ( كليات الطب ، طب الأسنان ، الصيدلة ، التمريض ، العلوم والعلوم الطبية التطبيقية ، المعاهد الطبية والتمريضية ، إعداديات التمريض ) ، والمتقاعدين من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية “.

واوضح أن ” التطوع ” لمساندة إخوانهم العاملين في المؤسسات الصحية الذين يسابقون الزمن ويسعون جاهدين للتصدي للوباء الفايروسي ، والحيلولة دون انتشاره في المحافظة “.