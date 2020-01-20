دعوات رسمية بعد تطبيق التقاعد تطالب الحكومة بتعيين ” 200 الف درجة وظيفية “

المستقلة / كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود بعض المساوئ في قانون التقاعد الجديد، مبينة ان الحكومة ملزمة بتعيين 200 الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.

وذكرت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح نقله مراسل المستقلة ان “الدرجات الوظيفية بعد الحذف والاستبدال في الدوائر الحكومية ستكون بنحو 200 الف درجة خلال العام الجاري”.

وأضافت جودت، ان “الحكومة ملزمة بتعويض النقص في اعداد الموظفين خلال العام الجاري وهي لا تحتاج الى قانون كون الدرجات ليست استحداث بل حذف واستبدال”.

واشارت الى ان “القانون الجديد للتقاعد فيه الكثير من الاخطاء بسبب انهاء عمل الكثير من الموظفين في درجات خاصة وامانيات علمية فريدة لا يمكن تعويضهم بسهولة”، مبينة ان “اللجان المختصة ستبحث في تلك الفقرة خلال المرحلة المقبلة”.