دعم صحة ذي قار بمليار دينار لمواجهة كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..خصصت خلية الازمة في ذي قار ، الاثنين ، مليار دينار من موازنة المحافظة الى دائرة صحة ذي قار لمواجهة خطر فيروس كورونا .

وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان” خلية الازمة في المحافظة خصصت مليار دينار لدعم المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، ورفد مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية بعشرين كرفانا لزيادة السعة السريرية لردهات العزل “.

واشار البيان الى ان ” الخلية اكدت على اهمية تسهيل تنقل وعبور الملاكات الصحية ، وتشكيل فرق راجلة للتوعية الصحية عند المواطنين حول طرق الوقاية واعراض الاصابة بفيروس كورونا “.