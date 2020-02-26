دريد لحام في باب الحارة 11

وتم الكشف خلال المؤتمر الذي تواجد فيه عدد من النجوم منهم نجاح سفكوني، نظلي الرواس، زهير رمضان، رامز عطالله، سحر فوزي، رنا الأبيض، زهير عبدالكريم، قاسم ملحو، أمية ملص، تولين البكري عن أسماء جديدة ستنضم للجزء الـ11 أبرزهم الفنانان دريد لحام ورضوان عقيلي.

وأثار انضمام لحام للجزء الجديد حالةً من الجدل بين الجمهور، إذ اعتبر البعض أن العمل فقد بريقه ولم يحقق أي نجاح في أجزائه الأخيرة، خاصة أن أغلب نجوم المسلسل الذين حققوا نجاحًا فيه من خلال شخصياتهم قد انسحبوا من العمل مثل الفنان عباس النوري والذي جسد شخصية أبو عصام، متسائلين عن سبب انضمام لحام، رغم مسيرته الفنية الغنية بالأعمال الناجحة.

ورأى آخرون أن باب الحارة اليوم مختلف تمامًا عن باب الحارة في أجزائه الأولى، والتي حققت نجاحا جماهيريا، وربما رأى القائمون على العمل أن الممثل القدير دريد لحام قد يضيف للمسلسل ويعيده للصدارة مجددا.