دردشة مع أسامة ..برنامج ثقافي جديد‎‎

(المستقلة)..أطلق الكاتب وخبير التسويق أسامة العمري فكرة برنامجه (دردشة مع أسامة العمري) كفكرة تبدد ظلال الحظر في ظل أزمة الكورونا ، كان المقصد منها كسر رتابة الجلوس في البيت بإعلام بديل يتفاعل مع الأحداث ويثري فكر رواد منصات التواصل الاجتماعي بجرعة ثقافية حوارية مع شخصيات لها أثرها في المجتمع حيث يذاع مباشرة على الفيسبوك على صفحة الكاتب ussama Alamary في حلقات أسبوعية .

بدأت أولى حلقات البرنامج في شهر رمضان المبارك ، ويتكون البرنامج من فقرات عدة : منها فقرة الدردشة وهي الفقرة الرئيسية والتي تتناول شخصية الضيف ورؤيتها وإنجازاتها وأثرها في الحياة بأسلوب حواري شيق ، ثم فقرة صورة وتعليق وتعرض مجموعة من الصور التي تعبر عن محطات رئيسية في حياة الضيف ليعلق عليها ، والفقرة الثالثة تعرض مجموعة من الرسائل الصوتية وفيها يقوم الضيف بسماعها دون بيان صاحب الصوت ليخمن الضيف من صاحب الصوت والتعليق على الموقف في التسجيل .

و حقق البرنامج مشاهدات عالية مما جعل كل من شركة جليمر للاستشارات التسويقية والتدريب كندا وشركة ثريلايندز للترفية بأمريكا تتقدم برعاية البرنامج في دورته الأولى.

وقد استضاف البرنامج عدداً من الضيوف المتميزين في مجالات عدة كالشاعر الغناني وليد الغزالي ، والناشر حسن غراب صاحب دار غراب للنشر والتوزيع، كما استضاف الفنان المصري طارق الجراوني صاحب مبادرة العزف من البلكونة التي أطلقها في باريس مع بداية تطبيق الحظر، والكاتب الروائي أدهم العبودي ورجل الأعمال مدير شركات ابيبدي للنشر التوزيع في لندن ومصر د. عماد الدين الأكحل،

و قال العمري أن البرنامج في إطاره للتطوير بشكل أكبر في الفترة القادمة سواء في نوعية الضيوف أو في شكل البرنامج وفقراته .

يذُكر أن أسامة العمري كاتب واعلامي ومستشار في مجال التسويق وإدارة الأعمال وله العديد من المبادرات واللقاءات المتخصصة في مجال التسويق والإدارة.