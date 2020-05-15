درجال يبدي استعداده لدعم عودة العميد الكربلائي الرياضي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أبدى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، اليوم الجمعة ، دعمه وأسناده لعودة العميد الكربلائي الرياضي لكرة القدم لدوري الأضواء.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” درجال التقى في مكتبه الرسمي الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي ، وقدم الوفد شرح مفصل مفصلا لطبيعة مسيرة النادي والمشاكل والمعوقات التي تواجه الادارة ، كذلك تقديم التهنئة لتسنمه المنصب “.

وأكد الركابي إن “الوزير أبدى استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والأسناد لإدارة النادي من أجل عودة العميد الكربلائي لدوري الاضواء “.

وأضاف إن “الوزير أعلن أن محافظة كربلاء ستكون أول محافظة يزورها لأنها تحظى باهتمام خاص منه “.