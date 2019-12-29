درجات وظيفية شاغرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مركز الوزارة ودوائرها

المستقلة/ تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن حركة الملاك لعام في مركز الوزارة ودوائرها

التقديم اثناء الدوام الرسمي من ساعة ٨ الى الساعة ٢

ملاحظة / الاختصاصات محددة بالتقديم حسب الدوائر في الاستمارة الالكترونية

والهيئتين المرتبطتين بالوزارة ( هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) في بغداد والمحافظات .

فعلى الراغبين في التعيين وفقاً للعناوين والاختصاصات المؤشرة في الجدول الملحق بهذا الاعلان ملء الاستمارة المتاحة وحسب الشروط المعلنة للمدة من بداية الدوام الرسمي ليوم 29-12-2019 الى نهاية الدوام الرسمي ليوم 9-1-2020 على ان يلتزم المتقدم بملء الاستمارة لمرة واحدة وستتم مراعاة النسب القانونية المحددة لذوي الاعاقة وذوي الشهداء وحملة الشهادات العليا .

الشروط :

1- ان يكون عراقي الجنسية

2- ان يكون قد اكمل سن ( 18 ) سنة ولايتجاوز عمره اكثر من ( 45 ) سنة

3- يشترط ان تكون الشهادة الدراسية للمتقدم للتعيين معترفاً بها من الجهات الرسمية المختصة .

4- ان لايكون محكوماً بجناية مخلة بالشرف او بقضايا الفساد المالي والاداري وان لايكون معزولاً من الوظيفة من احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .

5- ان يجتاز الفحص الطبي ويكون مؤهلاً نفسياً وبدنياً للوظيفة المتقدم اليها.

6- تخضع الوثائق والمستمسكات كافة لصحة الصدور من جهة الاصدار .