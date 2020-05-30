درة بجلسة تصوير جريئة

(المستقلة)..بدون فساتين فاخرة أو اكسسوارات أو حتى حذاء، ظهرت النجمة التونسية درة في جلسة تصوير جديدة بالملابس الكاجوال وحافية القدمين.

وكتبت درة تعليقا يعبر عن ثقتها الشديدة في نفسها، مؤكدة أن الثقة تبدأ من معرفة الإنسان لمكانته الحقيقية.

درة، شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام جلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بقميص وبنطلون من الجينز كما تعمدت إسدال شعرها على كتفيها، مع مكياج بسيط يبرز ملامحها، وعلقت على الصور قائلة: اعرف من أنت وما تستحقه.

صور درة لاقت اعجابا من نجوم الفن وبمقدمتهم السورية جومانا مراد والمصرية دينا والفنانة نادية الجندي وتضامن معهن أكثر من 340 ألف معجب الذين وضعوا تعليقات تعبر عن إعجابهم بجمال الفنانة التونسية وثقتها الواضحة في نفسها.

يذكر أن درة كشفت مؤخرا عن مواظبتها على استشارة طبيبة نفسية مرتين شهريا حرصا على سلامتها، وأشارت في مقابلة مع الإعلامي بلال العربي لبرنامج Be My Guest عبر شبكة قنوات روتانا، إلى أهمية الصحة النفسية في الحياة، وصرحت ان لديها دكتورة في فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة وتستشيرها في كل شئ.

المصدر: سيدتي