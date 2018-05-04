درة افضل ممثلة من المغرب العربي في الدراما المصرية

(المستقلة)..نالت الممثلة التونسية درة زروق جائزة أفضل ممثلة من المغرب العربي في الدراما المصرية. ومنح مهرجان (world arts day) النجمة التونسية درة هذه الجائزة عن مسلسل (الشارع اللي ورانا)، ومن المقرر أن تتسلم الجائزة في حفل الافتتاح المقرر يوم 7 مايو/ايار الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما ستهدي إدارة المهرجان درع شرف الدورة الأولى للنجمة لبنى عبدالعزيز، تقديرًا لها على مشوارها الفني والإنجازات التي حققتها في تاريخ السينما، وكذلك النجم جميل راتب، تقديرًا له لما قدّمه من أعمال فنية أثّرت في الجمهور المصري والعربي، حسب موقع نسمة التونسي.

يُذكر أنّ جوائز المهرجان تعتمد على تصويت جمهور دول المغرب العربي، ويُعتبر هذا المهرجان أول المهرجانات المصرية التى تعتمد على شعبية النجم في دول المغرب العربي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان عن النجوم المكرمين خلال أيام سواء المصريين والعرب من خلال الاستفتاء، كما أعلنت إدارة المهرجان عن وجود مفاجآت كثيرة غير متوقعة في التصويت، وسيتم تكريم نجوم من زمن الفن الجميل.