دراسة: 99% من المتوفين بكورونا في إيطاليا عانوا من أمراض أخرى

(المستقلة)..أفادت دراسة أجرتها السطات الصحية الوطنية الإيطالية بأن 99% من الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا جاءت لمرضى عانوا مسبقاً من أمراض أخرى.

وتخطى إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 35 ألف حالة ووصل عدد الوفيات بسببه إلى أكثر من 2900 وفاة حتى الآن.

وقالت الدراسة إن أكثر من 75% من المتوفين عانوا من ارتفاع ضغط الدم كما عاني حوالي 35% منهم من مرض السكري وحوالي 20% من أمراض القلب.

وطبقاً للدراسة، متوسط عمر المتوفين هو 63 عاماً إلا أن أغلبية ممن ماتوا كانوا بأعمار أكبر.

وعاني 48.5% من ثلاثة أمراض أو أكثر بينما عانى و25.6% من مرضين أو أكثر و25.1% من مرض آخر غير الإصابة بكورونا.