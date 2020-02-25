دراسة: من يملكون أخوات أكثر سعادة

المستقلة /أظهرت دراسة أجريت في جامعتي دي منتفورت في ليستر وأولستر في شمال أيرلندا أن الأشخاص الذين عاشوا مع وجود أخت كانوا أكثر سعادة من أولئك الذين لا يملكون أختا.

وشملت الدراسة 570 شخصا تراوحت أعمارهم بين 17 لـ25، وتمحورت الأسئلة حول جوانب مختلفة منها الصحة النفسية، وفقا لما جاء في موقع “ميرور” البريطاني.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يمكلون أخوات كانوا أكثر قدرة على التواصل والتعبير بشكل صريح عن مشاعرهم مما أعطاهم سعادة ونظرة أكثر تفاؤلا في الحياة بفضل تشجيع الأخوات.

وقال البرزفيسور توني كاسيدي الذي أجرى الدراسة إن التعبير العاطفي أمر أساسي في الصحة النفسية، وغالبا ما يتعزز بوجود الاخوات في العائلة.