دراسة علمية : علاقة غير متوقعة بين الوزن الزائد ومستوى الدخل

(المستقلة) …. قدمت دراسة علمية أمريكية بحثا حدد فيه الأخصائيون العلاقة بين مستوى الدخل وزيادة الوزن المرضية لدى النساء والرجال.

إذ قامت مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص البيانات التي جمعها العلماء ضمن برنامج الفحص الصحي والغذائي، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن النساء ذوات الدخل المرتفع والتعليم العالي يعانين من السمنة أقل من نساء مجموعة الدخل المحدود.

وتبين أن 31% فقط من المشاركين في التجربة من مجموعة الدخل العالي يعانون من السمنة، أما مجموعات التجربة الأخرى فقد كانت نسبة السمنة لديهم أكثر بـ 10% من المجموعة الأولى. وقد وجد العلماء أن حيوية هذه التجربة تتجلى بوضوح لدى النساء أكثر من الرجال.

وبلغت نسبة السمنة لدى النساء ذوات الأجر المنخفض 45.2%، في حين تقلصت هذه النسبة لدى النساء ذوات الدخول المرتفعة لتصبح 29.7% من الحالات المدروسة. أما النسبة لدى ذوات الدخل المتوسط فقد بلغت 42.9%. وقال الباحثون إن هذه الدراسة لا تنطبق على النساء الأمريكيات من أصول لاتينية وإفريقية.

كما أثبتت الدراسة أن ميل الرجال للسمنة كان أكثر لدى ممثلي مجموعة الدخل المتوسط بنسبة بلغت 38.5%، في حين كانت النسبة لدى مجموعة الدخل المنخفض 31.5%، أما لدى الأغنياء فقد وصلت إلى 32.6%. وأكدت الدراسة أيضا على أن الرجال الذين حصلوا على تعليم عال أقل إصابة بهذا المرض.