دراسة : حبوب منع الحمل لا تسبب الاكتئاب

(المستقلة) … كثير من النساء ينتابهن القلق إيذاء استخدام حبوب منع الحمل الهرمونية نظراً إلى أنها ترفع من خطر الاكتئاب، لكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون نفت علاقة حبوب منع الحمل بالصحة النفسية للمرأة.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور “بريت ورلى” من جامعة ولاية أوهايو، أن الاكتئاب هو مصدر قلق لكثير من النساء عندما تبدأ فى تناول وسائل منع الحمل الهرمونية.

ومن المعروف أن معظم النساء حاولن استخدام وسيلة واحدة على الأقل لمنع الحمل فى حياتهن، وفى الولايات المتحدة، ما يقرب من 37% من النساء يستخدمن حاليا وسائل تحديد النسل.

وأكد الباحثون أن أكبر المفاهيم الخاطئة لدى النساء هو أن وسائل تحديد النسل تؤدي إلى الاكتئاب، لافتين إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية سبب فى انتشار تلك الشائعات.

وقال الدكتور “ورلى” “نحن نعيش فى عصر دهاء وسائل الإعلام، حيث إنه إذا أصيبت امرأة واحدة أو عدد قليل من الناس بالاكتئاب بسبب وسائل منع الحمل ونشرت عبر فيس بوك أو جروبات الواتس آب ينتشر الخوف فى قلوب العديد من النساء”.