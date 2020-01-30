دراسة جديدة عن وجود صلة بين النوم والجلد المتوهج

المستقلة / إذا كانت بشرتك تبدو باهتة وعديمة الأهمية ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على نمط نومك. قد يكون النوم الجيد ليلاً مفيدًا لبشرتك ، وهو امر يدعمه العلماء الآن. ألقت دراسة جديدة أجرتها مجلة ” Nature Cell Biology ” الضوء على كيف يمكن أن تكون الراحة الليلية الجيدة مفيدة لبشرتك.

أجريت الدراسة على الفئران والكولاجين. وقد تبين أن مرحلة النوم يمكن أن تنظم المصفوفة خارج الخلية ، والتي توفر الدعم الهيكلي للخلايا في شكل نسيج ضام مثل العظام والجلد والغضاريف ، إلخ. نصف جسمنا مصنوع من المصفوفة ونصفه من الكولاجين.

اكتشفت الدراسة أن الكولاجين يتكون من نوعين من التركيب. إحداها هي الشكل الأكثر ثخانة ، والذي يتكون تمامًا من سن 17 عامًا. يبقى كما هو لبقية حياتنا وهو دائم. النوع الثاني هو هيكل أرق ، والذي ينهار تحت الضغط. وجدت الدراسة أن هذه الهياكل يمكنها إصلاح نفسها بالفعل بينما نرتاح في الليل.

تحمي الألياف الرقيقة الهياكل الدائمة من البلى اليومي على خلايا الجلد.

يقول المؤلف الرئيسي كارل كادلر ، بكالوريوس ، دكتوراه: “إذا كنت تتخيل أن الطوب في جدران الغرفة هو الجزء الدائم” ، فإن الطلاء على الجدران يمكن اعتباره الجزء الذي يحتاج إلى أن يتجدد كل مرة “.

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم. يوفر التوهج ويحسن مرونة وقوة البشرة. إن مقولة ان النوم يعزز الجمال مقولة حقيقية إلى حد كبير ، حيث أن الراحة الجيدة يمكن أن تساعد الآن في تعزيز الكولاجين بشكل طبيعي.