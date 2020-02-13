دراسة: الملح يقتل 1.6 مليونا حول العالم

المستقلة / كشفت أبحاث طبية أجريت في imperial College في لندن الخطر الكبير الذي يشكله تناول الملح على الحياة البشرية. ووجدت أن هذا قد يسبب 26000 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية من الآن وحتى العام 2025.

وتوصل الباحثون إلى أهمية عدم تناول كمية كبيرة من الملح مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك اليومي هو 6 غرامات أو ملعقة وسط وفق (مجلة لها).

وكشفوا أنه من الممكن أن يسبب هذا أكثر من 3800 إصابة بسرطان المعدة خلال 5 سنوات. كذلك أشارت دراسة أخرى إلى أن 1% فقط من سكان العالم يتناولون 5 غرامات من الملح يومياً، وهي الكمية الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأفاد الباحثون بأن المبالغة في إضافة الملح إلى نظام التغذية يؤدي إلى حدوث 1,6 مليون وفاة مبكرة في العالم سنوياً.

وقال الطبيب أنطوني لافيرتي المشرف على الدراسة إنه تم الحصول على أدلة من كل العالم تشير إلى أنه بات من الضروري الحد من تناول الملح والسكر من أجل الحفاظ على صحة سليمة.