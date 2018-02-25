دراسة : الشوفان أفضل علاج لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

(المستقلة) … كشفت نتائج الدراسات الأخيرة أن طبيعة الكوليسترول المرتفع تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذلك يوصي الأطباء بالتقليل من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة. ولكن هناك طريقة أنجع.

اتضح إن الطريقة الأكثر فعالية في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، هي تناول أطباق من الشوفان، بدلا من التخلي عن تناول المواد الدهنية. بحسب Chronicle.Info استنادا إلى نتائج دراسات كندية.

شارك في هذه الدراسة 345 متطوعا بينت نتائج الفحوص الطبية التي أجريت لهم ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. بناء على ذلك قسموا إلى مجموعتين . منع أفراد المجموعة الأولى من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة أو تناولها بكمية صغيرة. أما المجموعة الثانية فقد كانت وجباتها الغذائية من المكسرات والشوفان ومنتجات الصويا. وبعد مضي ستة أشهر تبين للباحثين إن مستوى الكوليسترول السيئ في دم أفراد المجموعة الأولى انخفض بنسبة 3 بالمئة وفي دم أفراد المجموعة الثانية 13 بالمئة.

الكوليسترول السيء – هو بروتين دهني منخفض الكثافة يؤدي تراكمه في الأوعية الدموية إلى زيادة خطر اضطراب عمل القلب والدماغ.

عموما يشير الأطباء إلى أنه مع ذلك من الأفضل اتباع الطريقتين ومراعاة النظام الغذائي وكمية المواد الغذائية الحيوانية، للحصول على نتائج مثلى.