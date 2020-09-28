دراسة : اكثر من 10 مليار دولار نقص في ايرادات شركة اسيا سيل

المستقلة… احتلت قضية شركات الهاتف النقال في العراق واعتراض مجلس النواب على قرار الحكومة القاضي بتمديد مدة رخص العمل لهذه الشركات موضع الصدارة في الاخبار ووسائل الاعلام.

وفي هذا الاتجاه أظهرت دراسة تحليلية اجراها خبير ومدقق مالي بتكليف من ادارة “وكالة الصحافة المستقلة” لغرض مراجعة البيانات المالية لـ شركة آسيا سيل للاتصالات عن وجود اختلافات واسعة وعدم وضوح في حساب مبالغ الإيرادات التي حققتها الشركة للمدة من عام 2006-2019 في محاولة من ادارة الشركة للتهرب من حساب حقوق الدولة المترتبة عليها وحقوق المساهمين وعقود التراخيص وقانون الضريبة العامة.

واستندت الدراسة الى بيانات وتقارير مدققي حسابات شركة اسيا سيل بصفتها شركة عراقية مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ، والتقارير السنوية لمدققي الحسابات لمجموعة كيوتل القطرية بصفتها المالك للحصة الاكبر في شركة اسيا سيل .

وأوضحت الدراسة الى ان زيادة الإيرادات في الشركات المماثلة تعتمد على عدة جوانب منها النمو في عدد المشتركين، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة ، ومتوسط دخل الفرد السنوي بالاضافة الى متوسط الاستهلاك للمشترك الواحد.

وبشأن المدة الزمنية التي تم اعتمادها والتي تمتدت من عام 2006-2019 فأن خدمات الهواتف النقالة في العراق تطورت بشكل ملحوظ ومتسارع، وشهدت هذه المدة ازدياد في عدد المشركين وحجم خدمات الاتصالات المرتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم الايراد من المشترك.

واظهرت الدراسة عدم وجود افصاح متناسق مع زيادة عدد المشتركين وتطور الخدمات المقدمة من قبل أسيا سيل للاتصالات، حيث هناك فروقات كبيرة بين عدد المشتركين و حجم ايرادات الذي تم الإفصاح عنه.

وتؤكد الدراسة أيضا عدم توافق البيانات المالية المفصح عنها من قبل اسيا سيل للاتصالات بصفتها شركة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية مع البيانات المالية المفصح عنها من قبل مجموعة كيوتل القطرية التي تعد الشركة الأم للشركة العراقية، حيث لم يجد الخبير ” اي توافق بين البيانات المالية لكلا الطرفين”، وهو ما تم تفصيله في الدراسة المذكورة.التي أظهرت أيضا وجود اختلافات في نقل الارصدة الافتتاحية من سنة الى اخرى في تقرير مراقبي الحسابات لشركة اسيا سسل للاتصالات ، مبينا أن هذا الأختلاف يوثر سلبا على مصداقية تقارير مراقبي الحسابات.

واكد الخبير أن جميع النتائج والمفارقات والملاحظات التي توصل اليها في الدراسة مستندة الى تقارير مراقبي الحسابات لمجموعة كيوتل وشركة أسيا سيل للإتصالات وجميع الارقام ماخوذه من هذه التقارير والتي هي مفصح عنها بالشكل القانوني وحسب الاصول .

توزعت الدراسة على اربعة فصول وملخص عام وخاتمة كما اشتملت على توصيات للجهات الرقابية والمالية لغرض التدقيق وفحص محتوى الدراسة وتدقيق المعلومات التي استندت اليها الدراسة .

وتبدأ الدراسة بتقديم ملخص عام سلط الضوء على حجم الفروقات الكبيرة في الايرادات العامة وللسنوات من عام 2006 ولغاية عام 2019 .

حسب الجدول رقم ( 1 ) والذي يوضح وبالاقارم حجم الفروقات بين ما افصحت عنه شركة اسياسيل وبين ما يجب ان تكون عليه مجموع المبالغ النهائية .

وأشار الملخص الى أن الدراسة اعتمدت في عملية التدقيق على مبدأ أحتساب متوسط الايراد الشهري للمستخدم العراقي بمعدل 17$ وهو ما مثبت في القوائم المالية للشركة اي مايعادل (20.230 الف دينار عراقي شهريا ) اي أن متوسط استخدام المشترك العراقي للسنة الواحدة ما يعادل (242.000 دينار عراقي ) وعليه باخذ المقياس كمتوسط الايراد الشهري من المستخدم الواحد .

وبأعتماد المعادلة التالية : عدد المشتركين في السنة × متوسط استخدام المشترك سنويا = المبلغ الكلي …

تبين ان حجم الفروقات في مبالغ الايرادات بلغت 12891 مليار دينار عراقي ( فقط اثنى عشر تريليون وثمنمائة وواحد وتسعون مليار دينار عراقي ) ، اي مايعادل 10,854 مليون دولار امريكي ( فقط عشرة مليار وثمنمائة واربعة وخمسون مليون دولار ) لم يتم تثبتها بالبيانات المالية لشركة أسياسيل للاتصالات خلال الفترة من 2006-2019 .

الاداء التشغيلي لـ (أسيا سيل)

اما الفصل الاول فجاء تحت عنوان (الاداء التشغيلي ) : واعتمد على مقارنة الاداء التشغيلي لـ (أسيا سيل) من اجل الوقوف على حجم النمو وتطور الخدمات وحجم تاثيرها على سوق الاتصالات في العراق وتوضيح الاثر في تقلب الايرادات بالمقارنة مع حجم المستخدمين واجمالي الايراد العام وعلاقته بتكلفة المبيعات واثرها على الايرادات وصافي الارباح.

وتضمن هذا الفصل مجموعة من الجداول المالية والرسوم البيانية ، الغرض منها اجراء مقارنة داخل البيانات المالية لشركة اسيا سيل ومقارنتها بين السنوات .

مقارنة بين البيانات المالية لشركة اسياسيل ومجموعة كيوتل

وتضمن الفصل الثاني اجراء مقارنة بين البيانات المالية لشركة اسياسيل للإتصالات و البيانات المفصح عنها من قبل مجموعة كيوتل القطرية , وإجراء مقارنة مع بقية شركات مجموعة كيوتل لغرض الوقوف على الوضع الحقيقي لشركة اسيا سيل للإتصالات.

كما تضمن هذا الفصل عددا من الجداول المالية وعددا من الرسوم البيانية التوضيحية خلال سنوات الدراسة .

تحليل البيانات المالية لشركة أسياسيل للإتصالات :

وحمل الفصل الثالث عنوان تحليل البيانات المالية لشركة أسياسيل للإتصالات :وتضمن اجراء مقارنة داخلية للقوائم المالية لشركة (أسياسيل ) كما افصحت عنها الشركة والوقوف على الفروقات الظاهرة في الاداء المالي لشركة أسياسيل للاتصالات.

كما تضمن هذا الفصل عددا من الجداول المالية والرسوم البيانية التوضيحية لغرض محاولة الوقوف على حجم الخروقات المالية التي قدمتها الشركة .

الخاتمة والتوصيات :

وجاء الفصل الرابع متضمنا الخاتمة والتوصيات : حيث اتضح من خلال المقارنة بين البيانات المالية لأعمال ( أسيا سيل ) والمفصح عنها من قبل مجموعة كيوتل القطرية , انعدام أي تطابق في أي من بنود البيانات المالية المفصح عنها خلال السنوات التي شملتها المقارنة.

وخلصت الدراسة الى بعض التوصيات منها:

• تشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل البيانات المالية المفصح عنها من قبل مجموعة كيوتل القطرية وشركة أسياسيل للاتصالات .

• إحالة الملف الى هيئة النزاهة الاتحادية لفتح تحقيق مستقل بكل تفاصيل ماورد بالدراسة اعلاه.

• التوصية بإنتداب شركة تدقيق مالي ومحاسبي وشركة تقنية معلومات متخصصة ومستقلة عالمية تحلل البيانات المالية في المحاور التالية :

1- استخراج متوسط الايراد من المستخدم العراقي من خلال البحث في البيانات المالية لشركة أسياسيل للاتصالات ومجموعة كيوتل للوصول لمتوسط استهلاك المستخدم العراقي من خدمات اسياسيل في العراق.

2- توضيح حجم الايراد الحقيقي لاعمال (أسياسيل العراق) للوقوف على حقيقة الارقام ومقارنتها بما ورد في الدراسة اعلاه.

3- توضيح تكلفة المبيعات بشكل مفصل يتناسب مع حجم استهلاك المستخدمين لخدمات أسياسيل في العراق مع واقع الخدمات المقدمه من قبل (أسياسيل العراق) خلال فترة الدراسة.

ولأهمية توضيح طبيعة عمل الشركة والتناقضات التي تكتنف البيانات المالية لها، إضافة الى كون القضية اصبحت قضية رأي عام تنشر (المستقلة) خلاصة ما توصلت اليه الدراسة عبر الروابط المرفق.