دراسة : اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات سيحد من الدهون الثلاثية

يمكن للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى أن اتباع نظام غذائي قليل الكربوهيدرات والبروتين والدهون له فوائد صحية للقلب.

توضح دراسة نشرت على موقع ” webMD” أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو الأكثر فعالية في الحد من الدهون الثلاثية ، والجسيم في مجرى الدم الذي يحمل في المقام الأول الدهون، كما يوفر النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات زيادة كبيرة في نسبة الكوليسترول الحميد. النباتية .

ووجدت دراسة أيضا أن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات غني بالدهون أو مصادر الخضار البروتينية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 ٪، وقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر بنسبة 20 ٪.

وأظهرت دراسات أخرى أن اتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار LDL بالجسم.