دراسة أمريكية: الإفراط فى العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم

(المستقلة) … توصل باحثون إلى أن العرقسوس، الذى يتم استخدامه على نطاق واسع لخصائصه العشبية، قد يؤدى إلى مخاطر صحية.

واكتشف الباحثون أن هناك علاقة تربط استهلاك المشروبات وارتفاع ضغط الدم، وذلك بعد إدخال رجل يبلغ من العمر 84 عامًا إلى المستشفى بعد تناوله العرقسوس.

وقال الدكتور”جان بيير فليت”، المتخصص فى طب الأعصاب بكلية الطب جامعة” نيويورك” “إن الكميات المفرطة من بعض المنتجات العشبية يمكن أن يكون لها آثار جانبية ضارة، كما يمكن للمنتجات التى تحتوى على خلاصة جذر العرقسوس أن ترفع ضغط الدم وتسبب احتباس الماء وتخفض مستويات البوتاسيوم إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة“.

كوب العرقسوس