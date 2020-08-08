دخول (460) طنا من الاوكسجين الطبي لصالح صحة الناصرية عبر منفذ سفوان

(المستقلة)… أكدت هيئة المنافذ الحدوديةمنفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة عن قيام كوادرها العاملة في المنفذ بالتعاون مع الدوائر المعنية بالتسهيلات اللازمة بتسهيل دخول (23 صهريجا بوزن اجمالي 460 طنا) من الاوكسجين الطبي،من أجل رفد مستشفياتها ولسد النقص الحاصل فيها لمواجهة جائحة فايروس كورونا.

وأكدت الهيئة في بيان ان “كوادرها تعمل بشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الاصابات الا ان العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من اجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية للمواطنين”.(النهاية)