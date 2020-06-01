دخول 25 بناية مدرسية جديدة الخدمة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي عن دخول 25 مدرسة جديدة الى الخدمة في المحافظة ، منفذة ضمن موازنات تنمية الاقاليم والخطط الوزارية .

وقال الوائلي عند افتتاح بناية مدرسة جديدة للبنات في قضاء البطحاء غربي المحافظة ان ” المدرسة بنيت من الصب الجاهز مكونة من 18 صفا ، وهي واحدة من 25 مدرسة افتتحت في المحافظة في اليوم نفسه”.

وتابع ان ” المدارس التي دخلت الخدمة هي دفعة اولى ضمن مشاريع ابنية مدرسية ستفتتح تباعا ، بعد استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة “.